S&P 500: Der Blick in den Abgrund!

Die anhaltenden Sorgen vor einer Rezession beherrschen die US-Märkte auch in dieser Woche mal wieder. Dabei ist es nicht so, als würde ansonsten nichts passieren. Andere Themen geraten allerdings zuverlässig in den Hintergrund, während die Marktakteure sich schon mal auf den schlimmsten Fall vorbereiten. Goldman Sachs hat dazu kürzlich eine geradezu deprimierende Prognose veröffentlich, sollte die Konjunktur in den Vereinigten… Hier weiterlesen