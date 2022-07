S&P 500: Die Angst kehrt zurück!

Die Rezessionssorgen im S&P 500 kehren mal wieder zurück. Genau genommen waren sie nie so richtig weg, sie sind in den letzten Tagen lediglich etwas in den Hintergrund getreten. Aussagen der Währungshüter der Notenbank Fed ließen darauf hoffen, dass die Zinsen beim nächsten Zinsschritt nicht allzu hoch steigen werden. Befürchtete manch einer zuvor, dass es um ein volles Prozent aufwärts… Hier weiterlesen