S&P 500: Als wäre nichts gewesen!

Sorgen und Nöte der Aktionäre schienen in den letzten Tagen wieder etwas in den Hintergrund zu rücken und manch einer spekulierte schon darauf, dass mittlerweile jeder nur erdenkliche Worst-Case-Szenario bereits eingepreist sei. Doch das große Comeback lässt offensichtlich noch etwas auf sich warten, denn beim S&P 500 zeigten sich am Dienstag wieder deutliche Zeichen der Schwäche. Um gut zwei Prozent… Hier weiterlesen