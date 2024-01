S.Ishimitsu & Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von S Ishimitsu & liegt derzeit bei 27,59, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei S Ishimitsu & keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält S Ishimitsu & daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über S Ishimitsu & wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Dadurch bekommt S Ishimitsu & insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der S Ishimitsu &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +5,99 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), stellt man fest, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,67 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.