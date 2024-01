S.Ishimitsu & Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der S Ishimitsu &-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 34, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 36,49 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der S Ishimitsu &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 730,74 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 780 JPY liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 748,52 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +4,21 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso lag die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für die S Ishimitsu &-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.