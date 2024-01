S.Ishimitsu & Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die S Ishimitsu & Aktie ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der S Ishimitsu & Aktie beträgt 17,86, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und damit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Bei einer technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der S Ishimitsu & Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Gut". Somit wird die S Ishimitsu & Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Ebenso erfuhren die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher kann die S Ishimitsu & Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft werden.