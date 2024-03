S Immo-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die Diskussionen rund um S Immo auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum konnte auch ein Handelssignal ermittelt werden, das zu einem Gut-Signal führt. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von S Immo sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der S Immo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,98 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (15,9 EUR) weicht somit um +22,5 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt (14,62 EUR) über dem letzten Schlusskurs (+8,76 Prozent Abweichung). Somit erhält die S Immo-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei S Immo haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Für das langfristige Stimmungsbild kommen wir daher zum Gesamtergebnis "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für S Immo liegt der RSI7 aktuell bei 18,18 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an, weshalb das Wertpapier hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das S Immo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.