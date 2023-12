S Immo Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse der S Immo-Aktie wurde der 7-Tage-RSI auf 61,54 Punkten festgestellt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt mit 58,11 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die S Immo derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 12,54 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die S Immo-Aktie auf Basis dieser Analysen insgesamt ein "Neutral"-Rating.