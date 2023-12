S Immo Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die S Immo Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 12,6 EUR gehandelt, was einer Abweichung von -2,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg ergibt sich jedoch eine ähnliche Einstufung, da die Distanz zum GD200 lediglich +0,16 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und des 25-Tage-RSI zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Werte bei 56 Punkten (7-Tage-RSI) und 56,3 (RSI25) liegen. Demnach ist die S Immo-Aktie weder über- noch überverkauft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen spiegeln größtenteils positive Meinungen wider, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zudem wurden in diesem Zeitraum drei Handelssignale ermittelt, wovon 3 als positiv und 0 als negativ bewertet wurden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Internet-Kommunikation deutet auf eine stabile Stimmung bezüglich S Immo hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.