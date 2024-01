S Immo Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für S Immo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,9 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,69 eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der S Immo von 12,76 EUR mit +1,92 Prozent Entfernung vom GD200 (12,52 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 12,73 EUR auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu S Immo, was zu einer langfristig neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von S Immo bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet wird.