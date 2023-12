S Immo Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen S Immo diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 4 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt für den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die S Immo-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der S Immo auf 12,6 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12,62 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +0,16 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 12,88 EUR, was einen Abstand von -2,02 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die S Immo-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 60,98, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,41 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.