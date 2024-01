S Immo Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die S Immo-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 12,52 EUR erreicht, während der aktuelle Kurswert bei 14,16 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung zum GD200 von +13,1 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 12,8 EUR, was eine Abweichung von +10,63 Prozent und ebenfalls die Bewertung "Gut" ergibt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet demnach "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu S Immo wird von den privaten Nutzern in den sozialen Medien als überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Auch die Auswertung der berechenbaren Signale ergab 2 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat die Diskussion rund um S Immo eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb hier die Bewertung "Neutral" zutrifft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der S Immo liegt bei 7,32, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 31 eine neutrale Situation, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie daher die Gesamtbewertung "Gut".