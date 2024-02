S Immo Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für die S Immo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 28 Punkte, was bedeutet, dass die S Immo derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die S Immo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei der S Immo wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der S Immo derzeit bei 12,81 EUR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 15,06 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,56 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +7,65 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über die S Immo diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung der S Immo als "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.