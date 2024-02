S Immo Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Swisscom":

Die S Immo Aktie wird derzeit mit einer "Gut"-Einstufung bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +17,56 Prozent zur 200-Tage-Linie von 12,81 EUR aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 13,99 EUR, was einer Differenz von +7,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei S Immo festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über S Immo in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die S Immo Aktie derzeit als "überverkauft" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 28 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die S Immo Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment mit einer "Gut"-Bewertung und einer "Neutral"-Bewertung für den RSI eingeschätzt.