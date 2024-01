S Immo Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von S Immo, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der S Immo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,51 EUR liegt, was nur minimal unter dem aktuellen Schlusskurs von 12,92 EUR liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 12,74 EUR, was ebenfalls nahe am aktuellen Schlusskurs liegt. Daher wird die S Immo-Aktie auch in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den diskutierten Themen der letzten Wochen zeigt. Da überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass S Immo weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die S Immo-Aktie basierend auf der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.