S Immo Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) der S Immo zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 7,32, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die gleitenden Durchschnittskurse der S Immo belaufen sich auf 12,52 EUR (GD200) und 12,8 EUR (GD50), während der aktuelle Kurs bei 14,16 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,1 Prozent, zum GD50 +10,63 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet, und viele positive Themen wurden diskutiert. Die Auswertung ergab 2 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.