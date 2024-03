S Foods Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die S Foods-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +0,66 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 3285 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +0,65 Prozent nahe dem aktuellen Kurs. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 33,77 Punkten bzw. 52,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die S Foods-Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um S Foods zeigen überwiegend neutrale Themen und Stimmungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Zusammenfassend kann die Aktie von S Foods als "Neutral" bewertet werden, basierend auf verschiedenen technischen Analysen und der Anlegerstimmung.