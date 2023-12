S Foods Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Dynagas Lng Partners":

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen und hat eine Normspanne von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der S Foods bei 47,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei S Foods in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei S Foods nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die S Foods-Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 3187,77 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 3275 JPY liegt. Dies entspricht einer Differenz von +2,74 Prozent. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 3216,1 JPY liegt, was einer Differenz von +1,83 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein "Neutral"-Signal.

Die Gesamtbewertung für die S Foods-Aktie lautet demnach in allen Kategorien "Neutral".