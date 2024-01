S.F. Holding Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Sf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 45,79 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 39,04 CNH, was einem Unterschied von -14,74 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,22 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,93 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sf-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung für Sf ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sf liegt bei 23 und wird im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luftfracht und Logistik" als neutral eingestuft. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sf-Aktie liegt bei 72, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,56, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sf.