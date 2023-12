S.F. Holding Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Sf-Aktie zeigt sich aufgrund fundamentaler Kriterien weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 25,23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Luftfracht- und Logistikbranche weist hier einen Wert von 0 auf.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 40,27 CNH lag, was einem Unterschied von -14,15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Sf mit 0,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich gemischt, wobei zuletzt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden waren. Allerdings haben sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Sf verbreitet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Sf-Aktie, basierend auf fundamentalen, technischen und Anleger-sentimentalen Kriterien.