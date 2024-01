S.F. Holding Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividende der Sf-Aktie liegt derzeit bei 0,64 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion aufgrund der Differenz von -1,67 Prozent zur Branche "Luftfracht und Logistik".

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für die Sf-Aktie verzeichnet. Daher wird die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sf liegt bei 60,63 bzw. 57,32 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sf-Aktie verläuft bei 46,22 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 39,2 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -15,19 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 40,36 CNH, was einer Differenz von -2,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird die Sf-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.