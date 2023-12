S.F. Holding Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sf diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings lag der Fokus der Diskussionen in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf den negativen Themen rund um Sf, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Sf beträgt derzeit 0,64 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,35 % in der Luftfracht- und Logistikbranche. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft, da sie um 1,71 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,98 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 40,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,62 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 40,49 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (-0,94 Prozent) entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie von Sf ein neutrales Rating in der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sf bei 25,23, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Somit wird die Aktie auf fundamentaler Basis als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Sf eine neutrale Bewertung sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung als auch auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

S.F. Holding kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich S.F. Holding jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen S.F. Holding-Analyse.

S.F. Holding: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...