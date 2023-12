S.F. Holding Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Sf hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,67 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" mehr als 29 Prozent darunter liegt. In der "Luftfracht und Logistik"-Branche lag die mittlere Rendite bei -0,32 Prozent, und auch hier liegt Sf mit 28,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Sf bei 39,33 CNH und ist damit -2,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -15,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von Sf liegt bei 69,12 und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale an. Auf Basis des RSI25 beträgt der Wert 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sf ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.