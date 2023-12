S.F. Holding Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Sf verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,67 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 1,44 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,1 Prozent für Sf im Branchenvergleich führte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Sf 28,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies resultiert in einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In puncto Fundamentaldaten weist Sf ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Anhand fundamentaler Kriterien kann Sf daher als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende liegt Sf mit einer Dividendenrendite von 0,64 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (2,36 %) niedriger, was eine Differenz von 1,72 Prozentpunkten ausmacht. Dies führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Sf in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Dieser Schluss ergibt sich aus der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt zeigt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die zu einer "Gut"-Einstufung führt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

