S.F. Holding Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Anleger-Stimmung bei Sf in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die darauf abzielt, einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Negative Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage besonders im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt. Darüber hinaus wurden diese Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich ein Schlecht-Signal zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht" Empfehlung und insgesamt zu einer neutralen Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Sf innerhalb von 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden, mit einem RSI von 65,64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer neutralen Einstufung führt.

Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche hat Sf in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,65 Prozent gezeigt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -8,97 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Sf um 14,42 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sf mit 23,31 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.