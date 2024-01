S Dragon Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Sas Dragon war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder überwiegend positive noch überwiegend negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Sas Dragon daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Sas Dragon ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,9 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (53,84) eine Unterbewertung um 89 Prozent signalisiert. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sas Dragon eine Dividendenrendite von 9,75 % aus, was 4,28 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Die höhere Dividendenrendite führt auch hier zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,5 HKD der Aktie von Sas Dragon um +3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie aufgrund einer Abweichung von +1,74 Prozent eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält Sas Dragon sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, die fundamentale Analyse als auch die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.