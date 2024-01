S Culture Aktie: Das war ja klar …

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Tata Health ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,32 hat, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,93 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Daher wird die Aktie als "gut" empfohlen.

Bezogen auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Tata Health-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 100, was eine "schlecht" Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 50,59 liegt und daher eine "neutral" Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als "schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite weist Tata Health mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent auf, was zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Aktienkurs von Tata Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -62,5 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -2,64 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -59,86 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors bei 4,25 Prozent, wobei Tata Health um 66,75 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" eingestuft.