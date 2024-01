S Culture Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Tata Health zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -62,5 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -4,08 Prozent verzeichnet, liegt Tata Health mit 58,42 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Tata Health weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten und der RSI25 bei 46,67, was in beiden Fällen zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Tata Health beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt. Unsere Analysten geben der Dividendenpolitik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In puncto Fundamentalanalyse wird die Aktie von Tata Health als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 12,32 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der bei 39,95 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".