S Culture Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Tata Health: Aktienanalyse und Bewertung

Die aktuelle Dividendenrendite von Tata Health liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel (5,66 %) als niedrig einzustufen ist. Dies bedeutet eine Differenz von 5,66 Prozentpunkten und führt daher zu einer Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tata Health als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 12,32 liegt die Aktie insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 37,88 im Segment "Spezialität Einzelhandel". Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Tata Health in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -8,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,83 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Tata Health mit -5,1 Prozent 52,3 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Tata Health, der aktuell einen Wert von 100 aufweist, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI von 40, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Tata Health gemischte Ergebnisse, mit einer unterbewerteten fundamentalen Bewertung, aber einer schwachen Dividendenrendite und Performance im Branchen- und Sektorvergleich.