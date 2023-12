S.A.M Trade (Asia) Pte Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird für M Trade Asia Pte auf 7- und 25-Tage-Basis durchgeführt. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 0, was darauf hinweist, dass M Trade Asia Pte überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu M Trade Asia Pte neutral waren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Hinsichtlich der Veränderungen bei der Stimmungslage in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei M Trade Asia Pte festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende weist M Trade Asia Pte eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.