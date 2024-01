SYS Holdings Aktie: Das ist ein Hammer

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergab sich keine wesentliche Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Somit erhält die Sys-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI7 für Sys, liegt dieser aktuell bei 13,04 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Sys-Wertpapier in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sys-Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt der Wert bei 803,92 JPY, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (924 JPY) liegt. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 895,7 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sys-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Sys war neutral, ebenso wie die vorherrschenden Themen. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Sys-Aktie basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.