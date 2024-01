SYS Holdings Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse zeigt, dass die Sys derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 800,44 JPY, während der Aktienkurs bei 919 JPY liegt, was einer Überbewertung von +14,81 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 887,1 JPY, was einer Abweichung von +3,6 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutralen Diskussionen über Sys. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Sys haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine Auffälligkeiten in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden, erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge werden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Sys.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sys-Aktie zeigt einen Wert von 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,96) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sys.