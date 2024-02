SYN prop e tech ADR Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Syn Prop E Tech war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", da die Anleger weder positive noch negative Themen diskutierten. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Syn Prop E Tech. Der RSI7 beträgt 50 und der RSI25 ebenfalls 50, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Aktie von Syn Prop E Tech die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Syn Prop E Tech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,36 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,82 USD weicht somit um +13,69 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 3,66 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Syn Prop E Tech-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und Buzz im Netz sowie der technischen Analyse.