SYN prop e tech ADR Aktie: Es gibt was neues!

Die Aktienanalyse von Syn Prop E Tech zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,24 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 3,4 USD beträgt. Dies bedeutet, dass der Abstand zum GD200 bei +4,94 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 3,4 USD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit auch zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral sind und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Syn Prop E Tech liegt bei 50, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer identischen Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.