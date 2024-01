SYNLAB-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Synlab-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 9,72 EUR, was einen Unterschied von +21,4 Prozent zum letzten Schlusskurs von 11,8 EUR bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,06 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,69 Prozent), wodurch die Synlab-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei positive Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen Synlab zugenommen haben. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Synlab, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Synlab-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung dieses Signals führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Basierend auf diesen verschiedenen Analysemethoden erhält die Synlab-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating, wobei sowohl positive als auch neutrale Aspekte in die Bewertung einfließen.