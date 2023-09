SYNLAB Aktie – wie erwartet 10,00 EUR. Und jetzt? Pro&Contra Cinven.

SYNLAB Aktie – ein Börsengang eines Testlaborkonzerns in Coronazeiten hätte eigentlich perfekt verlaufen sollen. Im April 2021 – im ersten Lockdown – ging man an die Börse. Finanzinvestoren „rund um Cinven“ wollten Kasse machen. Aber so richtig geklappt hatte es nicht. „Man“ zweifelte daran,dass die hohen Erlöse aus den „Corona-Test-Zeiten“ nach der Pandemie auf dem hohen Profitabilitäts- und Umsatzniveau bleiben würden. So musste man sich statt eines geplanten Emissionsvolumens von über einer Milliarde EUR mit 772 Mio EUR zufrieden geben. Nur am unteren Ende der Angebotsspanne – bei 18,00 EUR – konnte das IPO erfolgreich durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz machten die SYNLAB-Eigentümer mit und hofften wohl darauf, die weiteren Anteile „bei höheren Kursen“ verkaufen zu können. Und der Blick auf den Chart der SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71) offenbart auch direkt, wie richtig die Zweifler beim IPO gelegen hatten.

Kursschub nach oben brachte der bald 75% plus X -Aktionär Cinven, …

….der am 13.03.2023 bekundete, ein Kaufangebot von 10,00 EUR je Aktie ins Auge zu fassen. Und auf unsere Frage vom 9. August „SYNLAB Aktie – will Cinven nicht mehr?“ Kommt jetzt die Antwort: Ja, Cinven will. Und hat sich im Vorfeld wohl mehr als 75% der Aktien gesichert. Neben den rund 43 % die Cinven nahestehende Fonds bereits halten, haben sich die Großaktionäre Novo Holdings (rund 17%) und Ontario Teachers‘ Pension Plan Board (rund 8%) sowie die Mitglieder des Vorstands (halten gemeinsam mit Dr. Wimmer rund 8%) unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots an Cinven zu verkaufen.

Dr. Bartholomäus Wimmer, Gründer von SYNLAB, hat sich ebenfalls unwiderruflich verpflichtet, 60 % seiner Aktien im Rahmen des Angebots zu veräußern und die verbleibenden Aktien zu reinvestieren. Des Weiteren hat Qatar Holding LLC (rund 5%), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority, mit Cinven vereinbart, ihre gesamten Aktien zu reinvestieren. Die Reinvestitionen erfolgen zu einem Wert, der den Angebotspreis nicht übersteigt.

Angebot 10,00 EUR je Aktie. Attraktiv? Wer bei 18,00 EUR ursprünglich gezeichnet hatte, müsste kräftige Verluste realisieren.

Aber – auch wenn emotional vielleicht anders zu sehen – der Einstiegspreis sollte nicht entscheidend für den Verkaufszeitpunkt einer Aktie sein, Vielmehr sollten sich Anleger fragen, ob jetzt 10,00 EUR ein angemessener Preis ist. Oder ob „man“ dem Unternehmen mittel- und langfristig wesentlich höhere Bewertungen zutraut. In den letzten Monaten schien es so, als ob nur die Erwähnung einer angedachten Übernahme zu 10,00 EUR dem Titel helfen könnte. Operativ zeigte man sich am markt eher enttäuscht.

Ist operativ wirklich seit Covid-19 die Luft draussen?

Transaktionen – wie der Verkauf des Schweizer Geschäfts, Meldungen – wie der Ausbau von Laborstandorten in München oder London, folgten in den letzten Monaten, die eigentlich helfen sollten, den Wert des Unternehmens zu steigern, die helfen sollten, die „Covid-19-Sonderkonjunktur“ vergessen zu lassen. Eine Sonderkonjunktur, die allein im ersten Halbjahr 2022 mit Umsätzen von 618 Mio EUR und Margen weit über den SYNLAB üblichen, den EPS auf 1,44 EUR katapultiert hatte, während man nun im „normalen“ ersten Halbjahr 2023 auf ein EPS von 0,23 EUR kommt – bei nur noch 33 Mio EUR Covid-19-Testumsätzen.

SYNLAB meldete für das erste Halbjahr 2023 ein organisches Wachstum (wohlgemerkt ohne COVID-19-Tests) von 7,1 %. Die Umsatzerlöse erreichten im ersten Halbjahr 2023 1,4 Mrd EUR (H1 2022: 1,85 Mrd eUR), mit einem bereinigten EBITDA (adjusted EBITDA, AEBITDA) in Höhe von 232 Mio EUR (H1 2022: 528 Mio) und einer AEBITDA-Marge von 16,9 % (H1 2022 28,5%), die im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 2023 stabil blieb. Müssig zu sagen, dass die 28,5% Marge im Vorjahreszeitraum nur Dank der hohen Preissetzungsmacht für Covid-19-Tests erzielt werden konnte.

„SYNLAB ist weiterhin auf Erfolgskurs und hat im ersten Halbjahr ein starkes zugrunde liegendes Wachstum erzielt, zu dem unsere Wachstumsinitiative ‚FOR YOU‘ einen soliden Beitrag geleistet hat, der unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat. Darüber hinaus haben wir große Fortschritte bei der Wiedererlangung unseres Produktivitätsniveaus von vor der Pandemie gemacht: Unser mehrjähriges Effizienzprogramm SALIX verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 Einsparungen von rund 21 Mio. €, das COVID-19-bezogene Geschäft ist inzwischen Teil unserer Routineaktivitäten und der Abbau der COVID-19-Kapazitäten ist nahezu abgeschlossen“, kommentierte seinerzeit Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB-Konzerns.

Und Floreani weiter: „Wir verfolgen aktiv unsere Strategie des Portfoliomanagements, indem wir unsere bestehenden Geschäfte auf allen Ebenen neu bewerten: Verträge, Aktivitäten, Kunden, Regionen und Länder. Ein Beispiel dafür ist der erfolgreiche Verkauf unserer Aktivitäten in der Schweiz. Darüber hinaus haben wir in zukunftsweisende Projekte investiert, wie z. B. die laufende Weiterentwicklung von Synnovis, um ein hochmodernes Zentrallabor zu schaffen, das an einem Standort im Südosten Londons angesiedelt ist.“

Und heute befürwortet der Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot – aber nur für risikoaverse und kurzfristig orientierte Anleger.

Bevor das offizielle Cinven-Erwerbsangebot vorliegt kann es natürlich noch keine offizielle, und gesetzlich erforderliche, Stellungnahme des Aufsichtsrats und Vorstands geben. Aber der Tenor der Stellungnahme ist durch die heue gewählte Formulierung in der Unternehmensmeldung um 8:22 Uhr vorgegeben:“Vorstand und Aufsichtsrat von SYNLAB sind der Ansicht, dass das vorgeschlagene Angebot eine potenziell attraktive Ausstiegsmöglichkeit für kurzfristig orientierte oder risikoscheue Investoren darstellt, der Angebotspreis jedoch nicht den langfristigen Wert des Unternehmens widerspiegelt.“

Ob es zum üblichen Spiel des Delistings und nach Erreichen der Schwelle Squeeze Outs und anschliessendem Rechtsstreit um den Abfindungspreis kommen wird, sei dahingestellt. Sollte aber eine der berücksichtigten Varianten bei der Entscheidungsfindung der jetzt vor der Entscheidung stehenden Aktionäre sein. Und natürlich muss der Blick auf die aktuellen Bilanzen gehen: Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet SYNLAB seit Februar mit einem Umsatz in Höhe von rund 2,7 Mrd EUR (zuvor rund 3,0 Mrd EUR, in 2022 nach vorläufigen Zahlen noch 3,25 Mrd EUR). Darüber hinaus erwartete SYNLAB, dass die bereinigte EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 16-18 % liegen wird (bisherige Prognose: 18-20 %).

Was macht SYNLAB um die Covid-Delle auszugleichen?

SYNLAB schloss im ersten Halbjahr 2023 sechs Akquisitionen mit einem kumulierten Wert von 74 Mio EUR ab, darunter drei Akquisitionen in Deutschland, zwei in Belgien (Segment Nord & Ost) und eine in Italien (Segment Süd). Und gleichzeitig wurde verkauft, was „von der Marge her“ die Anforderungen nicht erfüllt: Schweiz Geschäft. Und so sieht man sich auf gutem Weg, die – reduzierte – Prognose zu erfüllen.

Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von rund 2,7 Mrd EUR, wobei der Verkauf des Geschäfts in der Schweiz mit einem erwarteten Umsatz von 50 Mio EUR in der zweiten Jahreshälfte 2023 und reduzierte Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes aus dem COVID-19-Testgeschäft (jetzt 40 Mio EUR im Vergleich zu den zuvor genannten 50 Mio) berücksichtigt werden. Dies werde durch ein stärkeres zugrunde liegendes organisches Wachstum (ohne COVID-19-Tests) ausgeglichen, das angetrieben durch eine starke Volumenentwicklung und beschleunigte Preiserhöhungen im Kerngeschäft im Jahr 2023 voraussichtlich mehr als 4 % erreichen wird (zuvor rund 4 %).

F&E reduziert, Sparprogramm aufgelegt, „Bremser“ verkauft…

Wie bereits kommuniziert, hat SYNLAB die Ausgaben für M&A im Jahr 2023 vorübergehend auf etwa 100 Mio EUR reduziert, um das gleiche Produktivitätsniveau wie vor dem Ausbruch der Pandemie zu erreichen. SYNLAB geht deshalb davon aus, dass die AEBITDA-Marge im Jahr 2023 in einer Bandbreite von 16-18% liegen wird.

In der Prognose bezüglich der bereinigten EBITDA-Marge waren bereits folgende Faktoren berücksichtigt: 1) die Verringerung des COVID-19-Testvolumens und der entsprechenden Preise, 2) verwässernde Auswirkungen des Aufbaus von Direct-to-Consumer-Aktivitäten (D2C) auf die Marge, 3) allgemeine Inflationsrisiken, 4) eine Verdoppelung der Effekte durch das SALIX-Programm im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von Produktivitätsinitiativen und 5) ein geringerer M&A-Beitrag. Die folgenden zusätzlichen Faktoren fließen nun ebenfalls mit ein: 6) Kosten im Zusammenhang mit dem COVID-19-Kapazitätsabbau, 7) ein positiver Effekt aus dem Verkauf des Geschäfts in der Schweiz sowie 8) die starke Entwicklung des zugrunde liegenden organischen Wachstums.