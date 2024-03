SYNLAB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Sentiment und Buzz rund um die Synlab-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Es ergab sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung und führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Synlab ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 schlechte und 2 gute Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Synlab-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis erhalten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der Kurs der Aktie liegt knapp über dem GD200, was als neutral eingestuft wird. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Synlab-Aktie.