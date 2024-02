SYNLAB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,98 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,01 EUR liegt, was einem Unterschied von +20,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Synlab-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Synlab-Aktie zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Synlab-Aktie unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Synlab in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Synlab-Aktie zeigt, dass sie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (48,57 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (42,55 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Synlab-Aktie anhand der verschiedenen Analysemethoden.