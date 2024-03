SYNLAB Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse von Synlab zeigt interessante Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,13 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 12,22 EUR liegt, was einer Abweichung von +20,63 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,78 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Synlab auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend positiv, da die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen kreisten und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrere Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Synlab von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation von Synlab als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 von 40 zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Synlab daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".