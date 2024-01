SYNLAB Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,84 Euro liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,81 Euro liegt damit deutlich über diesem Wert (+20,02 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ist eine Zunahme negativer Kommentare über Synlab zu beobachten. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Außerdem zeigt die Intensität der Beiträge, dass die Aufmerksamkeit der Anleger für Synlab abnimmt, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war hingegen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index gibt für die Synlab-Aktie einen Wert von 30 für den RSI7 (sieben Tage), was eine gute Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert von 42,02 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.