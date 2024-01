SYNLAB Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,77 EUR einen Abstand von +21,72 Prozent zum GD200 (9,67 EUR) aufweist. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,91 EUR, was einem Abstand von +7,88 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Gesamtkurs der Synlab-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen über Synlab in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist. Zwei Handelssignale auf dieser Ebene ergeben ein Ergebnis von 0 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Synlab weder als überkauft noch überverkauft eingestuft. Sowohl der RSI7 (34,48 Punkte) als auch der RSI25 (37,13 Punkte) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Das Sentiment und der Buzz um Synlab haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Somit wird das Stimmungsbild und die Anzahl der Beiträge ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Synlab auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.