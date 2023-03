SYNLAB Aktie – grün im roten Meer.Begehrt. Zumindest bei Cinven. Zumindest zu 10,00 EUR. Macht Sinn. Fragt sich, für wen?

SYNLAB Aktie – ein Börsengang eines Testlaborkonzerns in Coronazeiten hätte eigentlich perfekt verlaufen sollen. Im April 2021 – im ersten Lockdown – ging man an die Börse. Finanzinvestoren „rund um Cinven“ wollten Kasse machen. Aber so richtig geklappt hatte es nicht. „Man“ zweifelte daran,dass die hohen Erlöse aus den „Corona-Test-Zeiten“ nach der Pandemie auf dem hohen Profitabilitäts- und Umsatzniveau bleiben würden. So musste man sich statt eines geplanten Emissionsvolumens von über einer Milliarde EUR mit 772 Mio EUR zufrieden geben. Nur am unteren Ende der Angebotsspanne – bei 18,00 EUR – konnte das IPO erfolgreich durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz machten die SYNLAB-Eigentümer mit und hofften wohl darauf, die weiteren Anteile „bei höheren Kursen“ verkaufen zu können. Der Freefloat erreichte so bei Handelsaufnahme nur rund 19%.

Und nach dem holprigen Börsengang hielt sich die Synlab Aktie „ganz gut“, aber wurde nicht zum „Corona-Hype-Überflieger“, wie eine BioNTech, NanoRepro oder Moderna…

Und der Blick auf den Chart der SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71) offenbart auch direkt, wie richtig die Zweifler beim IPO gelegen hatten. Nachdem am 4. Januar 2023 Ermittlungen der portugiesischen Kartellbehörden gegen lokale SYNLAB-Gesellschaften bereits Unruhe gebracht hatte, musste man am 6. Februar den Tatsachen ins Auge sehen. SYNLAB korrigierte die Prognose für 2023 – wenig überraschend erwartet man weniger Covid-19 Tests.

Wie erwartet beim IPO: Auch die hohen Margen aus dem Covid-Geschäft können nicht gehalten werden: Während man in 2022 noch eine EBITDA-Marge von 23% schaffte, musste man nun in 2023 noch kräftiger zusammenstreichen, als sowieso schon befürchtet. SYNLAB sah sich aussagegemäss im Januar 2023 mit geringeren Volumen und sinkenden Preisen für COVID-19-PCR-Tests in einigen Schlüsselmärkten konfrontiert. Dies veranlasste SYNLAB, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen, obwohl SYNLAB von einem weiterhin wachsenden Kerngeschäft ausgehe und sich darauf konzentriere, die Produktivität zum Zeitpunkt vor der Pandemie wiederherzustellen.

Chart: SYNLAB AG | Powered by GOYAX.de

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet SYNLAB nunmehr mit einem Umsatz in Höhe von rund 2,7 Mrd EUR (bisher rund 3,0 Mrd EUR, in 2022 nach vorläufigen Zahlen noch 3,25 Mrd EUR). Darüber hinaus erwartete SYNLAB, dass die bereinigte EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 16-18 % liegen wird (bisherige Prognose: 18-20 %).

Bonjour Tristesse für die SYNLAB Aktie war die Folge…

Was wohl den Finanzinvestoren, deren Exit ja bei 18,00 EUR Emissionspreis schon verhagelt war, mehr als bitter aufgestossen ist. Und deshalb könnte es jetzt zur Rolle rückwärts kommen. Übernahmeangebot zu 10,00 EUR (Wäre ein schöner Gewinn nach dem IPO-Preis von 18,00 EUR) – und wieder Private, bis zum nächsten IPO zu besseren Konditionen oder „Weitergabe“ an andere Finanzinvestoren? Wer weiss. Auf jeden Fall springt die Aktie nach dem Freitagsschluss von 7,035 EUR geht es auf 9,07 EUR – PLUS 29,07 %.

Schöner, ja grossartiger Tagesgewinn – und bis 10,00 EUR sogar noch Luft.