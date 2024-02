SYNLAB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die technische Analyse von Synlab zeigt, dass das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aufweist, wenn es um trendfolgende Indikatoren geht. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 10,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 11,93 EUR liegt, was einer Abweichung von +19,18 Prozent entspricht. Auf der Grundlage dieser Daten erhält Synlab die positive Bewertung. Andererseits liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 11,7 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,97 Prozent) liegt und zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Synlab basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch eine positive Stimmung wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Trotzdem zeigen die 8 Handelssignale ein gemischtes Bild mit 3 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die relative Stärke der Aktie zeigt einen neutralen RSI-Wert von 39,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen RSI25-Wert von 44 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Beide Werte signalisieren, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher auf dieser Basis neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für Synlab aufgrund der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.