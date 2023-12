SYNLAB Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse der Aktie von Synlab hat gezeigt, dass verschiedene Faktoren zu berücksichtigen sind. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Synlab daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie von Synlab derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher für diesen Punkt der Analyse als schlecht bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Synlab auf 9,62 EUR und der aktuelle Kurs auf 11,43 EUR geschätzt, was zu einer positiven Bewertung führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu einer guten Gesamtnote.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von Synlab. Dies führt zu einer guten Bewertung des Unternehmens. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Synlab bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.