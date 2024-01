SYNLAB Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Synlab wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,06 Punkten, was bedeutet, dass die Synlab-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 41,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Synlab auf 9,78 EUR geschätzt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 11,78 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,45 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,27 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Synlab daher die Gesamtnote "Gut".

In den sozialen Medien wurde Synlab in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab eine neutrale Stimmung, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft wird. Jedoch wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Synlab, wodurch die Einschätzung insgesamt "Neutral" ist. Somit ist Synlab insgesamt ein "Neutral"-Wert.