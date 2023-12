SYNLAB Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktivität und die Stimmungsänderung rund um die Synlab-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine mittlere Aktivität hin und führt zu einer neutralen Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer guten Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Synlab-Aktie in diesem Punkt als "gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Synlab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,45 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,49 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +21,59 Prozent und einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Synlab also für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale und eine gute Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,82 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Synlab also mit "gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Einschätzungen zu Synlab überwiegend positiv sind, während auch viele neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergeben sich sieben Schlecht-Signale und null Gut-Signale, was zu einer Einstufung als "schlechte" Aktie führt. Die Schlussfolgerung der Redaktion ist daher, dass die Aktie von Synlab in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "neutral" bewertet wird.