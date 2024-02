SYNLAB Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Synlab bei 52,63, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 44. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Synlab-Aktie ein Durchschnitt von 10,04 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,85 EUR, was einem Unterschied von 18,03 Prozent entspricht und somit eine positive charttechnische Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind gegenüber Synlab. Die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Synlab basierend auf verschiedenen Analysemodellen eine positive Einschätzung sowohl hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie der Anlegerstimmung.