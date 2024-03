SYNLAB Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die aktuelle Stimmung in den sozialen Medien bezüglich des Unternehmens Synlab zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gestimmt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren neun Tage positiv und nur ein Tag war negativ, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Synlab bei 11,76 EUR liegt, was +0,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +16,55 Prozent liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 bei 71,79 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Synlab überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und bewertet Synlab als "Neutral". Insgesamt erhält das Synlab-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild oder der Anzahl der Beiträge zu erkennen war. Daher wird dieses Kriterium insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Synlab auf Basis der Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung, während die technische Analyse eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Der RSI und das Sentiment/Buzz führen hingegen zu einer "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Bewertung.