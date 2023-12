SYNLAB Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,49 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,56 EUR liegt. Das bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +21,81 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,51 EUR, was einem Abstand von +9,99 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für die Aktie lautet daher "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Einstellungen und keine Aufzeichnung negativer Diskussionen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zeigt die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 20, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Synlab-Aktie.