SYNLAB Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Synlab wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Synlab liegt bei 32,69, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 38,94 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

Die Synlab liegt mit einem Kurs von 11,98 EUR aktuell +3,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,13 Prozent liegt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.